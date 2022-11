México.- Karely Ruiz, modelo en OnlyFans e influencer, recientemente fue señalada por una mujer, que por culpa de ella su matrimonio de 20 años está arruinado. Ahora, la joven fue captada en una pulga o mercado en Nuevo León, pero asegura que la corrieron. Aquí te contamos lo que pasó.

Resulta que días atrás, la joven regiomontana escribió en su Facebook que estaba emocionada, porque iría de nuevo a un mercado a vender ropa, como lo hacía años atrás, pero no todo salió como esperaba, pues asegura que no la quisieron en el lugar, pero no los vendedores, sino los organizadores del mercado.

ME CORRIERON DEL MERCADOOO????????

Luego de esa publicación, Karely realizó otra en la que no estaba haciendo nada malo, y que a ella le gusta convivir con sus fans.

Amo tomarme fotos con mis fans, no soy ninguna mam**a, solamente que la gente se amontona y puede ocurrir un accidente.

En una fotografía que compartió en redes sociales se ve que está la joven sobre una camioneta y una buena cantidad de personas están alrededor de ella.

Otra internauta dijo que no la corrieron, que sólo le pidieron que las cosas que puso a la venta las pusiera en el suelo, como lo hacían los demás vendedores.

No la corrieron solo le dijeron que no podía vender en la camioneta, que bajara todo al piso como los demás, pero eso sí de mala manera como acostumbran los dirigentes, son unos déspotas, se creen dueños de Escobedo, así yo también me iba.

Así, Karely Ruiz, como casi todos los días da de qué hablar, pues ahora aseguró que la corrieron de la pulga o mercadito al que acudió para vender en Nuevo León. La influencer y modelo de OnlyFans sin duda sabe cómo entretener a sus millones de seguidores.

