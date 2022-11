La noticia no ha sido muy bien recibida por todos los usuarios, pues mientras unos la celebraron otros consideraron que ya no se debería crear contenido en el que se trate de que el público simpatice con este tipo de personas y mucho menos que afecte a quienes llegaron a estar involucrados. Tras su estreno, en septiembre de este año, las familias de las víctimas de Dahmer expresaron su rechazo al programa, pues no sólo no fueron consultadas sobre contar la historia en este tipo de contenidos, sino que consideraron que era revictimizar a sus seres queridos además de que trataban de justificar los actos que cometió Dahmer.

Fuente Agencia