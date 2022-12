México.-El pasado viernes 2 de diciembre, el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, sufrió un accidente mientras se encontraba montando una moto en un circuido de motocross en Sonora.

Luego de darlo a conocer por medio de su cuenta de Instagram, el cantante volvió a recurrir a su red social para mandar un mensaje a todos sus seguidores que se han mostrado preocupados por su estado de salud.

Esta ocasión, Natanael sorprendió a todos al mandar un mensaje con lágrimas en los ojos desde el mismo hospital en el que publicó los primeros videos. Cano repitió que se encontraba muy triste por lo que le había sucedido.

«Ya pensé todo 20 veces, ya se acabó la canción. Estoy triste; no tenía que pasar así», dijo entre lágrimas.

Asimismo, Nata publicó un par de videos en donde se le aprecia instantes previos al accidente y recordó los elementos que fallaron y que desencadenaron lo que parece ser una lesión en su pie.

«Cuando yo me caí fue porque reboté de un salto, caí y aceleré por accidente. Chéquenle el p*to aire a sus llantas, sáquenle el aire a la suspensión, con esas dos cosas yo no tuviera el pie quebrado aquí», agregó.

Finalmente, volvió a dirigirse a su público para pedirles que “no se agüitaran”. En la publicación que realizó el cantante, artistas como el Alemán le han mandado sus mejores deseos y una pronta recuperación.

Cuando se dio a conocer su accidente, Nata lanzó algunos tips para que ninguno de sus seguidores pasara por lo que él se encuentra viviendo: “Ahí no más pa que quede claro que si no entrenas, si no traes condición, si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista. Cuídense mucho, yo ando tirando hueva; gracias a Dios no pasó a mayores”, finalizó.

