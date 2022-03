México.- El joven artista, que está a punto de cumplir 21 años, señaló que no se arrepiente de su mediático conflicto con el papá de Ángela Aguilar, ya que gracias a ello llegó al lugar en el que está hoy.

Cuando uno hace esas cosas, lo haces más por redes», dijo.

Mencionó que fue su primer conflicto de ese tipo y aunque no le gustó el conflicto tampoco se retracta de lo sucedido, pues dijo que «son cosas que tenían que pasar».

Fue la primera vez que yo dije: ‘woao’…

No me arrepiento porque al final es como si te dijera: ‘me arrepiento de los tatuajes que tengo’, porque sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estamos».

Reproductor de vídeo de: YouTube Natanael Cano y u pelea con Ovi

«Me pasé, pero tenía que pasar.

Me desahogué con Ovi, ahorita le pido una disculpa… Le pido una disculpa tranquilita porque no le dije nada realmente bro’, simplemente siempre estamos juntos, venimos de abajo, nosotros venimos desde los hoteles, desde todo.

Sabemos cómo corre la calle, cómo corre la gente, cómo tratar a las personas, sabemos los valores que tenemos y no todos somos iguales».

Más adelante, Natanael Cano señaló que entre los artistas del regional mexicano que disfruta escuchando «sin envidias» y con «una cerveza» en mano se encuentran: Máximo Grado, Edición Especial y Diferente Nivel.

Con información de MSN