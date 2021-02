Estados Unidos.- Natalie Portman fue fotografiada este jueves en Sindey, donde filma la cinta Thor: Love and Thunder, y el abultado vientre que lució desató rumores de un posible embarazo.



Las imágenes de la actriz, de 39 años, fueron dadas a conocer por el portal Page Six.

La ganadora del Óscar no sería la primera en interpretar a una heroína estando embarazada, ya que Gal Gadot filmó Mujer Maravilla con cinco meses de gestación.

En caso de confirmarse los rumores, este seria el tercer hijo de Portman con su esposo, el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien tuvo a Aleph, en 2011, y a Amalia, en 2017.

La actriz y su marido se conocieron en la filmación de la cinta El Cisne Negro, en 2009.

Natalie Portman steps out with seeming baby bump in Sydney https://t.co/XtDLAosxAn pic.twitter.com/mGcjL5aucP

— Page Six (@PageSix) February 5, 2021