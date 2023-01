Andrea puntualizó que, en un inicio, no sabía cómo tratar a su bebé, sin embargo, con el paso de los días ha aprendido a entenderlo.

“Me dieron de alta, fue 24, llegué a mi casa y entonces mi papá se me queda viendo y me dice: ‘Ya tienes a tu bebé, ¿verdad? Ahora ya no sabes ni qué hacer’. Me metí en mi cuarto, cerré la puerta y dije: ‘¿Ahora qué hago?’. Nunca había cambiado un pañal, no sé, lo veía ahí tan indefenso que dependía de mí”, comentó.

Hace un par de días, Andrea Escalona compartió una imagen con la que agradeció la llegada de Emilio a su vida.

“Te iba a poner lo mejor de mi 2022, pero no aplica amor. Eres lo mejor de mi vida. Feliz año Emilio, los sueños sí se hacen realidad, gracias Dios, gracias mamá por este regalo del cielo, me traes enamoradísima oyes”, concluyó.

Con Información de Comunicado