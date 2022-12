Por otro lado, Ricardo Peralta no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales a pesar de que sus seguidores lo hayan etiquetado en varios videos en donde se muestra a Daniel Bisogno arremetiendo contra él.

Incluso en un video en vivo mientras se transmitía la final se escuchó decir a Ricardo “Bisogno mañana me tendrás que ver sentado ahí junto a ti”, refiriéndose a su tour por los programas de la televisora del Ajusco, no obstante, eso no ocurrió.

Con Información de Comunicado