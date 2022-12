«Churrito nació por cesárea por decisión de los médicos para cuidar la integridad de madre e hijo», señalaron en el programa matutino “Hoy”.

¿Andrea Escalona siempre deseó ser madre?

En su cuenta de Instagram, Andrea Escalona dejó en claro que uno de sus sueños era convertirse en madre.

“¡Toda mi vida me he preparado para esto! Estoy tan emocionada. Yo sí era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de “Mafalda” que jugaba a las muñecas, quería al que comía y hacía popó, no puedo creer que ya voy a tener el mío. Soñaba con una casa, con un perro, una pareja y un mijito, pero va pasando la vida y a veces te cuestionas, ¿me tocará? Dios, me dará ese regalo…. Y también estás abierto a lo que la vida trae.”, escribió.

Además, la conductora recordó que cuando se enteró que estaba embarazada, acababa de morir su madre, Magda Rodríguez.

“En este cuento cuando me enteré que estaba embarazada, fue cuando recién había perdido a la persona que más quería, y de una abracé la idea de tener a mi bebé. No tenía la casa, pero sí el departamento de soltera de mis sueños, y perro hijo llamado Tomas, un novio reciente… con el cual llevaba poco tiempo”, puntualizó.

Con Información de Comunicado