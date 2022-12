«Me dijo (su novio) ‘cuando te enojes me voy a ir y yo ‘no, porque yo tengo una herida de abandono y si te vas yo gritando en el balcón: no te vayas’, y entonces generé una dinámica como en una silla, es mi silla de confianza. Es una silla donde yo intento quedarme, me anclo a sólo pensar qué me está pasando para que él se largue y entonces yo no grite», declaró la conductora.

Por su parte, la especialista señaló que la inteligencia emocional es un factor sumamente importante para transformar la forma en la que se percibe la realidad.