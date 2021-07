México.- La periodista de espectáculos Martha Figueroa contó en el programa Con permiso, que conduce junto con Juan José Origel, que Aurora Valle invitó a Geraldine Bazán a formar parte de la tercera temporada de su programa en TLN que recientemente estrenó; sin embargo, el plan no salió como esperaba.

Según Figueroa, la actriz puso varias condiciones a la producción, entre ellas sólo hacer preguntas sobre su carrera artística y evitar hablar sobre el padre de sus hijas o su divorcio, el cual ocurrió hace casi cuatro años, debido a una supuesta infidelidad.

Como si fuera la gran estrella ella puso como condición que ella iba a platicar de todo, o sea de su trayectoria lo que quisieran … pero ‘no me hablen de mi divorcio, no me hablen de Gabriel’, y entonces dijeron ‘ok vamos a respetarla'», comentó la periodista de espectáculos.

Al final de la entrevista, Aurora Valle hizo una pregunta que no fue del agrado de Geraldine Bazán, razón por la que la actriz acusó a la producción irrespetuosa.

«‘¿Quisieras compartir algo de tu vida actual?’ esa fue la pregunta así de abierta, pues se puso furiosa Geraldine… que no la respetaban, le contestó muy majadera, y que cuando terminó la grabación dijo que no la habían respetado, que eso no era lo que habían pactado, que no iban a mencionar a Gabriel», detalló Figueroa.

Con Información de Agencia