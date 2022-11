Irene Cara – «Fame»

Irene participó también de la banda sonora de la película “Flashdance”. El tema principal, “Flashdance… What a Feeling”, le volvió a otorgar el Óscar en 1983 a la mejor canción original así como el Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop en 1984.

Lanzó a la venta tres álbumes durante los años 80: Anyone Can See, en 1982; What A Feeling, en 1983; y Carasmatic, en 1987.