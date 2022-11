ADVERTISEMENT

Durante 11 años siempre había mantenido sus uñas en perfectas condiciones, hasta que ocurrió el incidente. “No diré el nombre del lugar que visité, pero era un lugar en el que nunca había estado antes”, precisó Beth, mientras se aplicaba uñas postizas, de acuerdo a The US Sun. “Era un lugar nuevo y estaba un poco nerviosa porque no estaba segura de cómo quedarían mis uñas”, agregó.