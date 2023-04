México.-Billie Eilish visitó México como parte de su gira para promocionar su disco Happier Than Ever. La artista inició su gira en la CDMX en el Foro Sol y aunque su presentación estaba programada para el 29 de marzo, se terminó llevando el 30, debido a las lluvias que se presentaron esa noche.

ADVERTISEMENT

Un sinfín de vídeos y fotografías aparecieron en redes sociales de asistentes que llegaron desde temprano al recinto durante la primera fecha sin imaginarse todo lo que tendrían que pasar al caer la noche, pues el agua superaba los 10 cm de altura en algunas secciones del Foro Sol, reportaron.

Sin emabrgo, hubo quienes perdieron a su pareja luego de aquella fatídica noche; así fue el caso de la usuario @LeslieAstronaut de Twitter quien decidió compartir su desgracia en internet.

“Hilo de como gracias a que cancelaron el concierto de @billieeilish me di cuenta que me ponían el cuerno”, dice el primer tuit en el que aparece acompañada de su ex novio, quien le fue infiel.

En Twitter, Leslie contó como consiguió entradas para Billie Eilish junto a su novio, ambos viajaron desde Aguascalientes para poder ver la cantante estadunidense, sin embargo, por cuestiones laborales tuvieron que regresar aquella noche que se canceló el concierto por la lluvias.

Más tarde se dieron cuenta que la cantante sí se presentaría pero hasta el día siguiente, es decir el 30 de marzo, Leslie explica que ella no podría regresar pero que se llevó una gran sorpresa cuando su ahora ex pareja le dijo que él sí viajaría nuevamente para ver a Billie Eilish, supuestamente solo.

La autora del hilo señala que su ex nunca le daba su lugar, pues mantenía oculta su relación pero no podía hacer mucho para cambiar esta situación. Él tenía una hija y supuestamente no tenía ninguna relación con la madre de la niña, pero resulta que asistió con ella al concierto de Billie.

Leslie, después de una discusión decidió bloquearlo de redes sociales, entre la lista de usuarios bloqueados de Facebook se percató que tenía a la ex esposa de su entonces novio y ahí se dio cuenta que ella terminó usando su boleto, tras no poder usarlo por quedarse trabajando.

ADVERTISEMENT

En su hilo, Leslie detalla como descubrió esta infidelidad de la que nunca se hubiera enterado si no se hubiera cancelado el primer concierto, por lo que le agradece a la cantante: “Te amo Billi que chido y que fuerte es abrir los ojos. A sanar + en terapia pero este hilo sí que ha ayudado”.

🧵 Hilo de como gracias a que cancelaron el concierto de @billieeilish ☂️ me di cuenta que me ponían el cuerno. pic.twitter.com/8D9ko97Nou — ★ (@LeslieAstronaut) April 11, 2023

Con Información de Comunicado