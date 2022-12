Redes.- Los conciertos que Bad Bunny ofreció el pasado 9 y 10 de diciembre en la Ciudad de México fueron unos de los más caóticos de los últimos años, debido a la mala organización y la gran cantidad de boletos duplicados o falsos que se presentaron, sin embargo, algunos famosos como Paola Rojas sí lograron entrar a la presentación del cantante puertorriqueño y lo presumieron en redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la conductora Paola Rojas publicó unas fotografías con unas orejas de conejo de color rosa puestas, mientras se encontraba en el concierto de Bad Bunny, en el Estadio Azteca, y acompañó la publicación con el mensaje: «¿Adivina dónde estoy?».

Su publicación ya acumula más de 50 mil likes en Instagram, sin embargo, la presentadora recibió una gran cantidad de críticas de fans que expresaron su decepción al saber que le gusta la música de Bad Bunny y algunos usuarios la acusaron de incongruente porque consideraron que las canciones del Conejo Malo van en contra de las ideas que defiende.

«La perdimos nada de coherencia de lo que habla en Netas divinas, mujer de doble moral». «Tan inteligente, tan evolucionada, no lo puedo creer». «Pensé tenías buenos gustos musicales». «No hay congruencia en lo que dices defender y en lo que verdaderamente haces, las letras de sus canciones denigran a la mujer, que pésimo gusto musical tienes», le escribieron algunos de sus seguidores.

Sin embargo, también hubo algunos fans que salieron en defensa de Paola Rojas y comentaron que los gustos musicales no definen a las personas. Hasta el momento la presentadora no se ha pronunciado al respecto ni ha contestado ninguna de las críticas que ha recibido.

Otros famosos que fueron al concierto de Bad Bunny

Paola Rojas no fue la única famosa que asistió al concierto de Bad Bunny, Danna Paola también acudió al evento en compañía de su novio Alex Hoyer y compartió un video en su cuenta de TikTok, mientras coreaban la canción «Callaíta», pero a diferencia de la conductora, la cantante recibió decenas de halagos por haber comprado entradas para la zona general y no rentar palcos como hicieron otras celebridades.

«Ni Danna que es más reconocida va a los conciertos como fueron los jukis disque para no opacar». «Te vi de lejos y no supe que eres tú, bien por la sencillez». «Los famosos reconocidos decidieron estar entre el público disfrutando de Bad Bunny cerca y los que ni son eligieron palcos para que no los molesten», comentaron algunos fans de Danna Paola.

Danna Paola se salvó de los boletos clonados 😅 y si pudo disfrutar de #BadBunny al lado de su novio @hoyermusic 😍 pic.twitter.com/DBYJVmCR01 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) December 11, 2022

