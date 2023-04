Internacional.-Moonbin, integrante del grupo de K-Pop ASTRO, falleció este 19 de abril a los 25 años de edad.

De acuerdo con reportes de medios surcoreanos, el joven bailarín fue encontrado muerto por su manager en su departamento en Seúl.

El columnista de Billboard, Jeff Benjamin, confirmó la noticia a través de un mensaje en Twitter.

“Noticias extremadamente desgarradoras provenientes de Corea: Moonbin, de la banda de chicos de K-Pop ASTRO, fue encontrado muerto”.

Junto a su compañero de grupo, Sanha, el idol visitaría México con su gira mundial DIFFUSION.

Más información en desarrollo…

Extremely heartbreaking news coming from Korea: Moonbin, of K-pop boy band ASTRO, was reportedly found dead in his Seoul apartment by a manager who immediately reported it to police. Cause of death unclear. He was 25

This is news is breaking, I have reached out for confirmations pic.twitter.com/1dJZn4YJRK

— Jeff Benjamin (@Jeff__Benjamin) April 19, 2023