Estados Unidos.-El 2021 comenzó con varios decesos para la industria cinematográfica a nivel mundial: Tanya Roberts, John Reilly, Joan Micklin y ahora se suma el director británico Michael Apted.

El cineasta murió el pasado viernes a los 79 años de edad, así lo dio a conocer The Hollywood Reporter.

ADVERTISEMENT

Quizá lo más influyente de su amplísima y muy variada trayectoria fue la serie Up, un asombroso conjunto de documentales que rodaba cada siete años y en el que narraba el crecimiento y la evolución de personas comunes desde que eran niños.

Seven Up! fue el primer documental de este ambicioso proyecto y el único que contó con la dirección de Paul Almond antes de que Apted tomara el relevo a partir de 7 Plus Seven .

En total, Apted filmó ocho de estos documentales que estrenó con rigurosa precisión cada siete años y el último de los cuales fue 63 Up .

No obstante, el realizador nacido en Aylesbury, Reino Unido, en 1941 también dejó su huella en la ficción con películas destinadas al gran público como 007: El Mundo No Basta , cinta de James Bond con Pierce Brosnan al frente y con Sophie Marceau y Denise Richards como escoltas.

Con Información de Agencia