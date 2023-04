Internacional.-La actriz coreana Jung Chae Yul murió a los 26 años de edad, era conocida por sus apariciones en las series de televisión Zombie Detective y I Have Not Done My Best Yet.

La también modelo originaria de Corea del Sur fue encontrada sin vida en su apartamento, sin embargo aún no se ha revelado la causa de muerte ni las condiciones en las que Jung Chae Yull fue hallada.

Fue la agencia de Management S quien confirmó la muerte de la actriz y comunicó que el funeral se realizará de manera privada por deseo de la familia.

“Estamos aquí para entregar noticias desgarradoras. La actriz Chae Yul nos ha dejado. Su funeral se llevará a cabo en privado de acuerdo con los deseos de su familia, quienes deben estar más tristes que nadie”, informó la agencia Management S.

Asimismo, la empresa que estuvo a cargo de la carrera de Jung Chae Yul expresó que la joven «fue muy trabajadora, una amiga muy querida y sincera en su actuación».

Chae Yul debutó como modelo en el reality show Devil’s Runway’ en 2016, pero fue con la serie de televisión Zombie Detective con la que destacó como actriz.

Recientemente, la joven estaba en medio de la grabación de la serie dramática Wedding Impossible, en la que Jung Chae Yul tenía un rol protagónico.

Con Información de Comunicado