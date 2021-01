Estados Unidos.-La actriz Jessica Campbell, reconocida por su trabajo en Election y Jóvenes y Rebeldes, murió inesperadamente el pasado 29 de diciembre en la casa de un familiar en Portland, Oregón; tenía 38 años.

Su fallecimiento fue anunciado por su prima Sarah Wessling; aunque no se ha revelado la verdadera causa de muerte, según los informes, la estrella había experimentado síntomas similares a los de una gripe.

Campbell, quien se había retirado de la actuación para convertirse en practicante de medicina alternativa, comenzó su carrera como actriz con un papel en la película para televisión de 1992 In the Best Interest of the Children, protagonizada por Sarah Jessica Parker.

Su siguiente proyecto se convirtió en su papel característico: Tammy Metzler de Election. La actuación le valió a Campbell una nominación al premio Independent Spirit Award como Mejor Actuación Debut.

Una campaña de GoFundMe ha sido establecido por su prima para sufragar los gastos del funeral y proporcionar ingresos al hijo de la actriz, Oliver Campbell.

A la actriz le sobreviven su esposo Daniel, su madre y una tía, entre otros miembros de la familia extendida. Se está planificando un servicio conmemorativo.

Con Información de Agencia