Estados Unidos.- Este sábado 7 de agosto el mundo de la música viste de luto con el fallecimiento de Dennis Thomas a los a los 70 años de edad, conocido también como ‘Dee Tee’, uno de los fundadores del emblemático grupo de soul, funk y música disco, Kool & the Gang.

A través de redes sociales, la banda informó que Thomas, «esposo, padre amado y cofundador de Kool & the Gang, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 70 años en Nueva Jersey».

Además, a manera de homenaje indicaron que Dennis era conocido como la quintaesencia del chico relajado, apreciado por su vestimenta y sombreros a la moda y por su comportamiento distendido.

On August 7, 2021, Dennis Thomas (known as “Dee Tee”), beloved husband, father and a co-founder of Kool & the Gang, passed away peacefully in his sleep at the age of 70 in New Jersey. pic.twitter.com/Xp9W1TOIA9

— Kool & the Gang (@KoolntheGngLIVE) August 7, 2021