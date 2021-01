México.- Los fanáticos de series de televisión como Los Simpson, Malcolm el de en medio y Dos hombres y medio están de luto, pues este lunes se anunció que David Richardson, escritor y productor de esos programas, falleció a los 65 años.

La causa de muerte del creativo, que recientemente se desempeñó como productor ejecutivo en la serie animada de Netflix F Is for family, fue una insuficiencia cardíaca, señaló el sitio Deadline.

The John Larroquette show, 8 simple rules, Manhattan AZ, Phenom y las ya mencionadas Dos hombres y medios, Los Simpson y Malcolm el de en medio fueron algunas producciones en las que se desempeñó Richardson.

Destaca que para la ‘familia amarilla’ escribió el popular episodio de la temporada 5 Homero ama a Flanders.

David comenzó su carrera como escritor en 1985 gracias a la serie Grand, de Michael Leeson, que fue protagonizada por Pamela Red y Bonnie Hunt. Y luego se desempeñó en la comedia Empty Nest.

«Conocí a David en el 2000, cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo», dijo Michael Price, creador junto a Bill Burr de F is for family.