México.-La conductora Karla Panini ha generado mucha polémica en las últimas semanas debido a que en el podcast donde participa, Mal Influencers, ha respondido y arremetido contra las celebridades que en su momento la señalaron, por ejemplo: Consuelo Duval, Platanito y Slobotzky, conductor de La Cotorrisa.

Ante esto, muchos internautas han hecho uso de sus redes sociales para despotricar contra la ex conductora de Las Lavanderas, programa cómico donde compartió pantalla con Karla Luna.

Pero la ola de críticas contra Panini no se quedó sin respuesta, pues la famosa utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje destinado a sus detractores.

“Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”, fue el texto que le agregó la conductora a una imagen que dic lo siguiente: “Lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático».

Esta publicación de inmediato tuvo respuestas por parte de sus seguidores y sus críticos, por ejemplo: “Tú no eres problemática, dices la verdad y defiendes tu punto”, “Así como cuando le robas el marido a tu amiga”, “Se viene realmente la verdad de lo que sucedió, ya es justo y necesario”, “Le falta al respeto a todas las personas y todavía dice eso”, “¡Pero igual no soportas! Estás bloqueando a personas que no te gustan lo que te escriben” y “Siempre ha sido problema de ustedes, de nadie más”.

