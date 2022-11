Al ser cuestionados sobre si en alguna ocasión han tenido contacto con algún líder criminal, Alan declaró que sí han existido ocasiones en las que los han mandado hablar para tomarse una fotografía.

“A mí me han dicho ‘te habla el jefe’ o ‘si te acercas a esa mesa y saludas a esa persona y te tomas un trago con él, te regala un carro’”, comentó.

Ante esto, aseguraron que tratan de ser amables con esas personas, a la vez que evitan comprometerse.

“Tienes que aprender a no ofender a la persona, a no hacer un desaire, pero tampoco comprometerte”, aclaró ‘Walo’ Silvas.

Finalmente, admitieron que la gran mayoría de las veces, no saben quiénes son las personas que les piden que se tomen fotografías con ellos, y en ocasiones, se enteran después si eran líderes o integrantes del crimen organizado.

