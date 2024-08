CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Peralta, uno de los influencers más polémicos de “La Casa de los Famosos México”, se ha visto envuelto en una nueva controversia.

El pasado lunes, Peralta protagonizó un enfrentamiento con Gala Montes y Briggitte, después de que estas le hicieran una broma a Sian. Este incidente ha reavivado una antigua acusación de acoso sexual en su contra.

En 2017, según informa Milenio, el creador de contenido Mario Pineda compartió un video en YouTube, ahora eliminado, donde relataba su experiencia al conocer a Pepe y Teo.

El influencer enfrenta acusaciones de acoso sexual

Pineda mencionó que durante una visita a la casa de las Chiquirrucas, escuchó una historia de acoso a un migrante, con Pepe riéndose de manera inapropiada. Pineda expresó su incomodidad y repulsión ante la situación.

“Ellos me presentan a las Chiquirrucas y fuimos a su casa. Ahí fue la primera historia de acoso que escuché (sobre acoso a un migrante), solo escuchaba a Pepe riéndose y riéndose. Me sentía súper incómodo, sólo pensaba en lo asquerosa que se me hacía”, menciona en el video

El joven también recordó que Pepe adoptó una actitud soberbia cuando Pineda le mencionó la posibilidad de una demanda. Tras la viralización de estas acusaciones, Pepe y Teo respondieron con un video en el que negaron rotundamente las afirmaciones de Pineda y reafirmaron su cariño hacia su audiencia.

El Imparcial

A.M.