Por su parte, José Antonio Iturriaga, cercano de la actriz, narró para este mismo programa que, cuando vivía en Puebla, supuestamente no recibía la medicina que necesitaba y tampoco la llevan.

“Ella estuvo viviendo en Puebla, vivía en un departamento enfrente de la casa de su mamá. Me decía ella que sus medicamentos que no se los daban, que no la llevaban al doctor. Después supe que se fue a Tepoztlán a vivir”, externó.

Iturriaga ahondó en que Mónica atravesó en el pasado por la muerte de uno de sus hermanos, por lo que ese podría ser uno de los motivos por los cuales no quiere proceder en contra de quien aparentemente la lastimó.

“Ella no quiere agredir a su hermano, meterlo en algún problema, puesto que ella hace varios años perdió a un hermano, que lo mataron enfrente de su casa… hablé con una persona de la ANDA para ver la manera de que la llevaran a la casa del actor para darle calidad de vida… y sacarla de ahí”, comentó.

Las acciones por parte de las autoridades

Desde el momento en que se difundió el video por redes sociales y televisión nacional, el Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, mencionó que la Fiscalía había iniciado con las indagatorias correspondientes.

“Tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del estado al domicilio de esta persona, estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, la persona que en apariencia en el video se ve agredida, en un rato más vamos a asegurar las imágenes. Platiqué con ella, estuve con la familia, con su mamá, una hermana y con l apersona que aparece en el video, entonces estamos haciendo la investigación que corresponde para aclarar lo que está pasando ahí, tomamos las medidas de seguridad para esta mujer”, expresó.

De igual manera, durante una reciente entrevista con Ventaneando, el funcionario apuntó que -tras entrevistar a los familiares de Mónica Dossetti- José habría dicho que realizó las acciones violentas debido a la ingesta de “un medicamento”.

“Él nos explicó que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción. La explicación que dio es que tuvo una ingesta de un medicamento que lo alteró en su conducta y en sus nervios (…) No podemos permitir que ella tenga un riesgo mayor más adelante. Ella manifestó estar muy contenta con su hermano José y tenerle mucha confianza. Nosotros no nos vamos a quedar con esa versión de los hechos”, explicó el fiscal.

No pasaron ni 24 horas de la visita al domicilio cuando la FGE Morelos emitió un comunicado dando a conocer la determinación de separar a José Dossetti de su hermana, pese a la voluntad de la afectada:

“El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de la ex actriz Mónica “N”, mismas que comprenden el retiro del domicilio de su hermano José “N” del lugar donde se presume fue violentada”.

Las medidas establecieron que José Dossetti no podrá acercarse o comunicarse con su hermana por cualquier medio y, de igual forma, no podrá aproximarse al domicilio en donde ocurrieron los hechos.

Fuente Agencia