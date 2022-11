México.-A través de la plataforma de TikTok se ha viralizado un fragmento de una de las transmisiones en vivo que realizó la influencer mexicana de nombre Marisol, también conocida como Mona.

Y en esta ocasión no fue la excepción para la esposa del también influencer, Gerónimo, también conocido como Geros, quien actualmente está dando un poco de qué hablar con las tremendas declaraciones que realizó en su transmisión, acerca de la mamá y la hermana de Geros.

Y es que, Mona, una vez que entra en confianza con sus seguidores, se olvida de todo filtro y suele soltar las palabras sin pelos en la lengua, tal como las piensa. Para muchos, ese ha sido su mayor distintivo, mientras que algunos otros, la han atacado por tu forma de ser.

Pues, en el video que circula por tiktok, se aprecia como Mona se refiere a la madre y hermana de su pareja, al confesar que a ella no le parecen atractivas las familiares de Geros.

No obstante, las palabras que utilizó en el video, provocaron algunos comentarios al respecto, ya que, a modo de burla, algunos consideraron que le estaría faltando al respeto a la madre del influencer.

“Yo tengo miedo de que tuviera un hijo con Geros y saliera a su mamá”. Inició explicando Mona a sus seguidores y añadió: “A mí Geros se me hace guapo… Yo no sé cómo su mamá es su mamá. Su mamá no es guapa”.

Posteriormente, aseguró que Geros salió a su papá y que su hermana si guarda un cierto parecido con la mamá, pues también dio a entender que no es supuestamente muy agraciada.

