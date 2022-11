México.- Alfredo Adame nuevamente está dando de qué hablar, ahora debido a que criticó a Platanito por el chiste que hizo sobre Debanhi Escobar. Y es que pese a que el actor se sumó a la indignación que inició por los comentarios del comediante, hubo quien recordó que Adame en muchas ocasiones ha sido tachado de misógino.

En entrevista con Venga la Alegría, Alfredo Adame arremetió contra Sergio Verduzco, Platanito, por el chiste que hizo sobre el feminicidio y el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, esto luego de que cientos de internautas y famosos reaccionaran con molestia e indignación el humor de Platanito.

ADVERTISEMENT

“Es un imbécil, es un imbécil, es un pobre estúpido que no tiene cerebro, que no tiene absolutamente nada. Es un pobre imbécil que se da un importancia que no tiene”

Asimismo, recordó el chiste sobre los niños fallecidos por la tragedia de la guardería ABC, mismo por el que hace 10 años Platanito también indignó al público a nivel nacional y también ofreció disculpas públicas. Alfredo señaló que Verduzco merecía que los papás lo hubieran denunciado para que fuera a la cárcel en ese entonces por haber hecho ese comentario.

Hay temas de los cuales ,considero yo , que no hay forma de hacer ni un sólo chiste 😒🫠🤐🙊🧐 #DebanhiEscobar #Platanito #Monterrey pic.twitter.com/BBojBYDa0O — JUANGABRIELA🎄JACKSON💋 (@YoZhoy) November 13, 2022

“Niños calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y este imbécil sale con su chiste, con un chiste como él, perverso, malvado, inhumano, de todo. Era para que lo hubieran metido al bote, para que los papás lo hubieran denunciado y lo hubieran metido a la cárcel, sobre los niños de la guardería”, explotó el protagonista de Bajo un mismo rostro.

La molestia de los internautas se originó a partir de que Alfredo Adame continuó su discurso acusando a Platanito de haber hecho un chiste misógino y, además, porque Verduzco se disculpó asegurando que su intención no era ofender a la familia de Debanhi Escobar.

“Ahora, vuelve a hacer un estúpido chiste misógino, es inhumano, o sea, sin humanidad, sin escrúpulos

“‘Ay, ahora no está hablando Platanito el payaso, les está hablando Sergio Verduzco y yo les quiero decir que soy padre de familia, tengo hijos, tengo un matrimonio, tengo una casa y lo que hice fue por alivianarle la vida’, que le vaya a alegrar la vida a su chin** madre este imbecil, es un estúpido, imbécil este payaso, es un idiota, un ignorante”, finalizó el ex presentador de Hoy.

Y es que los internautas reaccionaron a los comentarios de Adame contra Platanito de forma negativa debido a que varias de sus exparejas lo han señalado por presuntamente haber sido violento con ellas, además de las declaraciones que ha hecho contra algunas mujeres, como fue el caso de Yrma Lydya, que defendió a su presunto asesino, Jesús “N”.

“Él hablando de misoginia, no se mordió la lengua”, “Lo dice quién tiene diarrea verbal contra las mujeres”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios. También Rey Grupero aprovechó para burlarse de las palabras de su enemigo, pues comentó: “La opinión de este intachable actor jajaja”.

Y es que los internautas recordaron Mary Paz Banquells como Diana Golden se han unido para ir contra su exesposo por las veces en que presuntamente las agredió durante sus respectivos matrimonios.

Aunado a ello, el pasado julio hizo polémica cuando dijo que no creía posible que Yrma Lydya hubiera muerto a manos de su esposo, Jesús “N” y, si en verdad él fue quien jaló el gatillo contra ella, fue porque la joven cantante “seguramente lo estaba usando”, dijo. Esto causó que decenas de usuarios de Twitter lo tacharan de misógino.

¡Alfredo Adame se le va con todo al payaso "Platanito"luego del chiste que hizo sobre la muerte de la joven Debanhi Escobar! 😱📺 #VLAFinDeSemana #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/oJykHTX7Ac — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 19, 2022

Con información de Infobae