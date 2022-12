México.-Por medio de una entrevista ofrecida al programa ‘Venga la Alegría’ el actor Andrés García, desde su cama, dio fuertes declaraciones en contra de su hijo, desmintiendo el robo de las ganancias por la venta de su propiedad ‘El Castillo’ y asegurando que Leonardo es un “interesado”.

“Leonardo es un pende… que no tiene porque meterse en mis negocios, ni hablar, ni comentar, para hacerse publicidad, que aprende a actuar mejor. Yo vendo lo que me da la gana y no tengo por qué darle explicaciones a cualquier pend…” dijo.

De igual forma, lanzó fuertes amenazas en contra de Leonardo, aconsejando que no se meta en sus asuntos: “Yo sé cosas de todos ellos, incluso de Leonardo y si me hace encabr…. lo voy a poner como un cule.. frente a los medios” aseguró.

Además, desmintió las acusaciones a su esposa, revelando que es la única que se ha preocupado por él y calificando a sus tres hijos como “interesados”, sobre todo a Leonardo García:

“Es un pobre, pende.., miserable, muerto de hambre.. un sínico que no hace nada para nadie, ni por nadie” dijo, rechazando cualquier probabilidad de una reconciliación.

¿Qué pasa con la salud de Andrés García?

Desde hace varios meses, el primer actor Andrés García enfrenta problemas de salud originados de la cirrosis hepática que le fue diagnosticada.

Pese a que todo indicaba que se encontraba en mejores condiciones, hace unos días se reportó que sufrió una recaída, misma que le generó una fuerte neumonía.

Al complicado estado de salud que Andrés García enfrenta, se ha incluido peleas entre su hijo Leonardo García y su esposa Margarita Portillo, que cómo ha dicho será la heredera de su fortuna.

Con Información de Comunicado