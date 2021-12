Estados Unidos.- Britney Spears compartió un video con sus seguidores en el que asegura que sus padres deberían de ir a la cárcel por el daño que le hicieron y por las cosas malas que aún no ha revelado y que serán difíciles de olvidar.

Fue el martes por la noche que la intérprete de “Overprotected” compartió un clip con sus fan en el que expresa lo feliz que se siente al poder disfrutar de su dinero, el cual fue ganado con mucho trabajo y esfuerzo, después de tanto año de haber estado limitada.

Estoy sinceramente agradecida por cada día y por poder tener las llaves de mi auto y poder ser independiente y sentirme como una mujer. Tener una tarjeta de cajero automático, ver efectivo por primera vez, poder comprar velas. Son las pequeñas cosas para nosotras, las mujeres, pero marcan una gran diferencia”, dijo.

También reveló que al igual que Meghan Markle y Adele, podría darle una entrevista a Oprah Winfrey y hablar sobre lo que ha vivido durante todo este tiempo, luego de que el viernes pasado una juez de Los Ángeles, le otorgó su libertad y canceló la curatela que tuvo su padre por trece años.

Britney Spears pide cárcel para sus padres

Una de las cosas que más sorprendió en el mensaje de Britney, fue el hecho de que quisiera ver a sus padres, Jamie y Lynne Spears, en la cárcel, así como a todas las personas involucradas en las cosas que le hicieron.

“Honestamente todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron… ¡fue desmoralizante y degradante!”, escribió la cantante en el pie del video.

Confesó que aún no ha dicho “todas las cosas malas que le hicieron”, pero que podría revelarlas muy pronto, ya que no se callará más, porque son situaciones difíciles de olvidar.

“Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel… sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia! Estoy acostumbrado a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada… pero no esta vez… NO LO HE OLVIDADO y espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y saber EXACTAMENTE LO QUE QUIERO DECIR!!!!”, apuntó.

Britney Spears culpa a su madre de ser la autoria intelectual de todo

Hace varios días, Britney compartió con sus seguidores su sentir sobre su madre Lynne, a quien señaló de ser la autora intelectual sobre la curatela de trece años que obtuvo su padre Jamie, al declararla incompetente mentalmente.

La intérprete, de 39 años de edad, destacó que culpa a su madre de todo, aunque ahora finja que no sabía de las cosas, ya que los conoce muy bien y sabe que su padre Jamie no tiene la inteligencia suficiente para planear lo que le hicieron.

“Mi papá puede haber comenzado la tutela hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que mi mamá es la que le dio la idea. Nunca recuperaré esos años. Ella secretamente arruinó mi vida… y sí, la llamaré a ella y a Lou Taylor… así que toma toda tu actitud de’ NO TENGO IDEA de lo que está pasando ‘y vete a la mier… sabes exactamente lo que hiciste… mi papá no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una curatela”, expresó Britney en sus redes, quien también mencionó a Lou Taylor, su exgerente comercial.

Una fuente le habría dicho a “Page Six” que unas semanas ante de que terminara la tutela, Lynne Spear había volado a Los Ángeles para intentar reencontrarse con Britney, pero ella no la dejó entrar a la casa, ya que estaba furiosa con su madre, a pesar de que la mujer hizo varios intentos de comunicarse con su hija.

