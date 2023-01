La mujer, cuya identidad se mantiene anónima, no precisa la fecha del ataque más allá de que se produjo a principios de los años 90.

En 1991, Tyson fue detenido por violar a una mujer de 18 años, Desiree Washington, en un hotel de Indianapolis y posteriormente condenado a seis años de cárcel, de los que cumplió algo menos de tres en prisión.

El boxeador de 56 años, que fue campeón mundial de los pesos pesados entre 1987 y 1990, siempre mantuvo su inocencia en aquel caso.

Con Información de Comunicado