México.- Uno de los momentos más recordados del ídolo de México, Vicente Fernández, fue cuando el Charro de Huentitán dio nacimiento a su famosa y célebre frase: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar”, sin embargo, existe controversia de dónde pudo haber surgido esta frase que a lo largo de su carrera musical se mantuvo en cada escenario que pisaba.

El mismo Vicente Fernández reveló para una entrevista, que la famosa frase nació en un concierto en León, siendo este una de las primeras presentaciones que daban inicio a una carrera tan gloriosa que a la fecha presume el Charro de Huentitán.

“Yo me acuerdo que cuando comencé mi carrera un día en León, salí a cantar, y en medio de la canción el empresario me hace así, (movimiento con la mano) que ya me saliera, y paré el mariachi y le digo al público, ‘buenas señoras y señores’, este señor que está aquí el empresario, me está diciendo que ya me vaya, pero yo no vivo del empresario, yo vivo de ustedes”, dijo Vicente.

Vicente dijo que en ese momento fue el quien dijo, “si ustedes quieren que me vaya me voy, pero si ustedes quieren que cante, y de ahí salió la frase Mientras que ustedes sigan aplaudiendo yo no voy a dejar de cantar para que desquiten lo que pagaron», explicó.

El patriarca de toda una dinastía de cantantes también detalló que fue en ese momento la primera vez que cantaba por dos horas, y ya después le fue subiendo, y por más de 15 años fueron 3 horas las que se extendía en cada show, aunque destacó que en una ocasión cantó hasta por 4 horas y media.

Desde entonces, la frase lo acompaña en cada concierto que suelen ser largos, de hasta más de tres horas algunos. Esta historia demuestra que los aplausos del público son lo más importante para ‘Chente’.

