Estados Unidos.-El exbasquetbolista Michael Jordan donó 10 millones de dólares para crear dos clínicas médicas en comunidades marginadas cerca de su ciudad en Carolina del Norte, anunció un sistema de salud regional el lunes.

Las clínicas de Novant Health abrirían a principios de 2022 en el condado de New Hanover en la costa sureste de Carolina del Norte, según un comunicado del sistema y el monto de 10 millones de dólares del donativo es uno de los más grandes que Michael Jordan haya hecho, según reportes de prensa.

Jordan donó previamente 7 millones de dólares para inaugurar las Clínicas Familiares Michael Jordan en Charlotte en 2019 y 2020. Desde entonces esas clínicas han atendido a más de 4,500 pacientes y han administrado cerca de 1000 vacunas de COVID-19, dijo Novant Health.

“Estoy muy orgulloso de asociarme una vez más con Novant Health para expandir el modelo de Clinica Familiar para dar un mejor acceso a servicios médicos críticos en mi ciudad”, dijo Michael Jordan en un comunicado. “Todo el mundo debería tener acceso a un servicio de salud de calidad, sin importar dónde vivan o si tienen seguro o no”.

Novant dijo que las nuevas clínicas de Michael Jordan atenderán a “más comunidades rurales y adyacentes al campo” y a aquellos que no tienen seguro o con un seguro insuficiente.

