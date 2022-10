Una vez aclarado este punto, Mia Khalifa señaló que, pese a que en todo momento les advierte a sus seguidores acerca de su contenido, no falta el insistente que le escribe de forma directa para pedirle contenido explícito y pide verla al natural, por lo que confesó que en estos casos decide darles su merecido y los estafa con 15 dólares.

“Si alguien me contacta de mala manera o si me dice “mándame contenido triple x, sacó un cuaderno escribo tres “x”, le mando la fotografía y cobro 15 dólares para que puedan desbloquearla. Me divierto mucho con las personas que no respetan mis límites, porque los estafo” sentenció entre risas Mia Khalifa, quien el próximo mes de febrero celebrará su cumpleaños número 30.