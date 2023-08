México.-Uno de los cantantes más populares en estos momentos, es sin duda alguna Hassan Emilio Kabande mejor conocido como “Peso Pluma” quien con sus diversas canciones se ha sabido ganar un espacio en la música mexicana, no por nada actualmente el cantante de 23 años de edad lidera la lista global de Spotify.

Si bien, en estos momentos todos desean estar cerca de Peso Pluma o hacer una colaboración con el cantante más exitoso del momento, el cantante tapatío confesó que su voz no le gusta, así como lo lees, además reveló cuál es la fórmula de su éxito.

Fue en entrevista para un famoso podcast en donde Hassan habló de todo un poco sobre su carrera y cómo es que su mayor sueño era ser futbolista pero no pudo lograrlo, sin embargo, su carrera como cantante lo ha llevado a tocar la cima de la fama.

Si algo caracteriza a “Peso Pluma” es la forma en la que interpreta los famosos corridos tumbados de los cuales es un digno representante, pues no por nada el joven nacido en Guadalajara lidera la lista de popularidad global de una de las plataformas musicales más importantes a nivel mundial, hablamos de Spotify y lo hace con el tema “Ella baila Sola”, el cual grabó a lado de Eslabón Perdido.

Pese a que millones de personas corean cada uno de los éxitos de Peso Pluma y hasta hacen su característico paso de baile, el cantante de 23 años de edad reveló en la entrevista antes mencionada que a él en lo personal no le gusta su voz,

Y aunque a Hassan no le gusta su voz, reconoce que su éxito se debe a eso mismo, ya que a diferencia de grandes cantantes, su instrumento vocal no alcanza notas muy altas pero es justo eso lo que lo ha hecho diferente a los demás por eso es que ha logrado el éxito que tiene actualmente.

“yo fíjate que a mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro es lo que me gusta es que está diferente pues traemos otro estilo totalmente, osea pa’ que algo pegue no necesariamente tengo que ser un ver*** cantando, ¿me entiendo?…”, contó Peso Pluma

Y es que, Peso Pluma recordó que al igual que él otros cantantes que fueron muy famosos tampoco gozaron de una gran voz tal es el caso de los fallecidos Valentín Elizalde y Chalino Sánchez, sin embargo, también tuvieron mucha fama.

“Mucha gente dice que Valentín (Elizalde), pues ellos cantaban diferente pues por eso le gustaba a la raza, pues Valentín que Chalinon, toda esa raza que cantaba diferente y yo creo que por eso a la gente le gusta porque es algo que no ven que es algo único…”, comentó Hassan

Actualmente, Peso Pluma se encuentra muy emocionado y está gozando su fama ya que gracias a esto será el primer intérprete de corridos tumbados que se presenté en uno de los programas más importantes de Estados Unidos, hablamos de “The Tonight Show con Jimmy Fallon.

