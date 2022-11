De acuerdo con Christian, su primera pareja era 10 años mayor que él, por lo que, luego de terminar con la relación decidió contarle la verdad sobre su sexualidad a sus padres, aunque no tuvo la reacción que él esperaba.

“En ese momento mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así. Mi mamá era muy religiosa”, reveló.