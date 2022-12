La presentadora señaló que fue terrible ver a su hija sufrir.

“La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija, simplemente que es diferente, es que sufro como abuela porque obviamente el perder a mi nieto es terrible, pero el ver a tu hija que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande. Todavía yo creo que mi cerebro no lo entiende”, puntualizó.

Finalmente, Penélope Menchaca recordó cómo se enteró de la muerte de su nieto Carlo.

“Yo ya iba en camino para allá cuando ella me llama deshecha para decirme que Carlo acababa de morir, y cuando entras a esa habitación y mi hija tenía al bebé cargando y lo único que me decía era: ‘Mamá, me lo quieren quitar y no se los voy a dar’ y es cuando aprendes que no puedes sentir”, concluyó.

