“¿Mi hija qué tiene que ver con eso?, yo pienso que como Salmita nunca ha dado nada qué decir, se agarran de ese incidente, de ese error, de ese empleado para involucrarla a ella, pero no es más que mala vibra y mala intención de la gente y son cosas que yo ni siquiera las quiero ver, no vale la pena, mi hija está encima de cualquier habladuría, porque no son más que habladurías”.

Acto seguido, la madre de la protagonista del filme Frida, recalcó las virtudes de su famosa descendiente. “Ya sabía yo por dónde ibas, y agradezco la oportunidad de decirle al mundo, que Salma no merece que la critiquen mal, que Salma tiene muchas cosas que enseñarnos, como ser humano su desarrollo ha sido grande, y no es porque sea mi hija, y quiero que alguien me diga que no es cierto”, declaró.