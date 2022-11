Toñita abandonó el escenario y se fue a llorar tras bambalinas; Galilea, Tony Garza y López Padilla intentaron consolarla, pero la cantante explotó en contra de Pulido, y confesó la situación personal que vive.

“No se puede, no se puede, perdónenme la vida… ni siquiera sabe lo que pasó este fin de semana, perdón maestra, mi hija trató de suicidarse, eso quería saber, se lo digo, y no sabe lo que es estar en un hospital sin comer, no sabe lo que es estar sola, sin una pareja que esté ahí contigo para cuidar de tu hija».

Y remató:

«Si no se le mueve el corazón, entonces vale ma** su vida», expresó entre llanto e intentos de su compañero de baile de tranquilizarla.

El desconcierto también estaba en Tony Garza, quien recientemente perdió a su madre, y opinó que tanto él como Toñita, dejaron el alma en el escenario, dode bailaron con los sentimientos a flor de piel y con el corazón roto.

