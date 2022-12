“Aliviados de que finalmente podamos contarle al mundo. Tan agradecido de haber encontrado a mi persona para siempre, mi cómplice y el amor de mi vida. Cada día es el mejor día contigo. Nadie con quien preferiría criar gatos y estar en la cama a las 8 pm sin problemas. Te amo por siempre”, escribió Brandon.

Cabe mencionar que la actriz comentó que no le gustan las bodas, por lo tanto la suya fue en la mesa de la cocina de su casa.

“La cosa con las bodas es que no me gustan”, dijo la actriz neoyorkina de 39 años en el programa de televisión. “No me gustan y aquí va un ejemplo de que no me gustan las bodas: Ya estoy casada. Nos casamos hace un poco más de un año. Nos casamos en la mesa de nuestra cocina, éramos solo nosotros”, contó para el programa de televisión.

