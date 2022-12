«Estoy aprendiendo también a vivir con este cuerpo a pesar de ser una líder de body positive, me está tocando también aprender de mi propia experiencia y de mi propio amor», declaró.

Finalmente, Wendolee comentó que ha tenido la oportunidad de materializar muchas de las cosas con las que soñó.

«Tengo que aprender a vivir aún con mi sobrepeso y con la epilepsia. He podido hacer una vida maravillosa, he podido cumplir muchas cosas muy bonitas. El hecho de que no encuentren la lesión no quiere decir que no tenga la epilepsia», concluyó.

Con Información de Comunicado