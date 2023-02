ESTE es el cuerpo que habito hoy, me ha tomado años y he aprendido amarlo, aceptarlo, a cuidarlo, a respetarlo y a disfrutarlo, en cada una de sus etapas y tiempos perfectos. Porque soy yo. Lo comparto porque me abraza el corazón, si te funciona escúchalo, cuestiónalo e inténtalo. #bodypositivity #selfcare #amorproprio #aceptacióncorporal #michihart #michellerodriguez

♬ sonido original – Michihart