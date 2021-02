A través de unas historias en Instagram, la conductora contó que desde hace unos días se había sentido mal, sin embargo, decidió hacer algunos viajes a los estados como Sinaloa, en donde pudo asistir a uno de los partidos de la Serie del Caribe que se llevó a cabo en el estadio de Beisbol de Mazatlán.

Gomita contó que ella comenzó a sentirse mal desde que estaba en pleno vuelo, por lo que al llegar a su casa su mamá decidió llevarla de emergencia al hospital para que le hicieran un chequeo.

En otra historias, Gomita mencionó que uno de los síntomas que presenta son mareos, además de que en el hospital le realizaron un electrocardiograma.

«Mi corazoncito no está bien, ahorita traigo mareos, por eso veían mis ojos caídos porque realmente no me sentía bien, no es covid-19 como ustedes se lo imaginan», aclaró.

«Mis ojos están caídos, si los levanto me duele mucho», comentó la conductora.

Aunque no fue necesario hospitalizarla, Gomita dijo que este 6 de febrero tuvieron que realizarle más estudios, ya que aún no saben con certeza qué es lo que le puede estar ocasionando que no se sienta bien.

