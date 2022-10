Durante la entrevista en People, la estrella de “Volver al futuro” dijo que su condición “empeoró” el año pasado y afrontó nuevos obstáculos.

“Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, detalló.