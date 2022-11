Ante el hecho la astrologa dijo que estará fuerte este sismo y mencionó aproximadamente cuando ocurrirá el sismo.

Mhoni Vidente dijo que temblará “en estos días”, sin embargo, no especificó el día exacto, pero pidió estar atentos y sobre todo rezar.

Al parecer la tragedia ocurriría por culpa del eclipse lunar que sucederá en la madrugada del 8 de noviembre próximo.

Este será uno de los eventos más importantes en toda la tierra y reveló el epicentro del sismo que sucederá en estos días.

Mhoni Vidente menciona que el epicentro saldrá de Acapulco, Guerrero o Oaxaca y tendrá una magnitud de “6.1 o 6.0″.

Por otro lado, descartó que sea un sismo fuerte y solo provocará susto en los mexicanos. Esto formará parte de las energías negativas.

¿A qué hora es el eclipse lunar 2022?

02:02 am: La Luna comienza a entrar en la penumbra de la Tierra

03:09 am: La luna comienza a entrar en la umbra de la Tierra.

04:16 am: Luna completamente dentro de la umbra de la Tierra. Comienza el eclipse total.

04:58 am: Punto medio del eclipse.

05:40 am: La luna comienza a salir de la umbra terrestre. Finaliza el eclipse total.

07:56 am: Luna completamente fuera de la umbra de la Tierra. Finaliza el eclipse lunar.

Mhoni Vidente predice un atentado en los Estados Unidos

La astrologa no se queda callada y además del sismo en CDMX sucedería un atentado tras las elecciones intermedias en los Estados Unidos.

Al parecer las cartas no se deciden y Mhoni Vidente advierte que algo sucederá con el presidente Joe Biden o con Donald Trump.

