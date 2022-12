ADVERTISEMENT

«Hay que celebrarlo, es un artista latino y está por encima de todos los monstruos y superestrellas del entretenimiento global”, subrayó, durante la inauguración de la Casa Spotify, un espacio en el centro de la Ciudad de México donde se presentarán de manera temporal experiencias inmersivas para que los fans vivan lo más escuchado del año. “México y la Ciudad de México tienen muchísimo que ver en esto”, agregó Waizel sobre el logro de Bad Bunny. “Somos el principal país que consume reggaetón en el mundo. México también es una plataforma para que Latinoamérica salga al mundo y también el mundo entra a Latinoamérica a través de México”. La canción más popular de 2022 es el éxito Harry Styles As It Was, con más de 1,600 millones de streams en todo el mundo. En el segundo puesto fue para Heat Waves de Glass Animals y por segundo año consecutivo STAY de The Kid LAROI con Justin Bieber. El cuarto y quinto puesto son de Bad Bunny, con Me porto bonito y Tití Me Preguntó. Tras Un verano sin ti de Bad Bunny, el segundo álbum más escuchado del año fue Harry’s House de Harry Styles. La lista no cambió su tercer, cuarto y quinto puesto extendiendo el dominio de álbumes de 2021: SOUR de Olivia Rodrigo, = de Ed Sheeran y Planet Her de Doja Cat, se aferraron a sus posiciones.