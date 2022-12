México.-A 10 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, la «diva de la banda», habitantes de Nuevo León, donde cayó la aeronave que la transportaba, la recuerdan con admiración y cariño, aunque lamentan la falta de recursos para rendirle un homenaje.

Jenni falleció en un accidente aéreo en la sierra de Iturbide el 9 de diciembre de 2012 tras haber ofrecido un concierto en la Arena Monterrey, lugar que durante más de dos horas, deleitó a su público con el último concierto de la cantante, en el que interpretó grandes éxitos como ‘Tu camisa puesta’, ‘¿Qué me vas a dar?, ‘Basta ya’ y ‘la gran señora’, además de ‘Que me entierren con la banda’ y un cover de ‘I Will Survive’.

Esa noche la cantante fue premiada en su presentación, cuando le fue entregado un Doble Disco de oro y platino por las ventas obtenidas en los álbumes “Joyas prestadas” y “La misma gran señora”.

Tras el concierto, Jenni tomó su avión privado, el cual se desplomó a la altura del ejido Tejocotes tras desplazarse a 27.000 metros de altura. Jenni Rivera iba acompañada de Arturo Rivera, Mario Macías, Jacob Yebale y Jorge Armando Sánchez, además de los pilotos Miguel Pérez y Alessandro Torres.

Su último momento que se conoce fue cuando publicó una fotografía acompañada de su equipo, que pasó a la historia como la última imagen que se tuvo de ella.

Jenni Rivera 10 years ago saying goodbye to the fans that came to see her perform in Monterrey. She got off stage at exactly 12:48 am. —December 9th, 2012 pic.twitter.com/iV71smEbpf

