EU-.Megan Fox usó Instagram este viernes para compartir su nuevo peinado rubio, pero cuando parecía que solo iba a ser eso, la cosa se calentó, cuando posteó una foto en bikini y unas polémicas declaraciones sobre las relaciones amorosas.

La actriz de 36 años, que está comprometida con Machine Gun Kelly, usó las stories de la plataforma para publicar una instantánea en un diminuto bikini naranja, así como una selfie con un nuevo peinado, y unas capturas dando su opinión.

Publicó un hilo de texto en el que admitió que le gustan las relaciones ‘tóxicas’. Justo antes hizo alarde de sus famosas curvas en un diminuto traje de dos piezas que incendió la plataforma.

La espectacular foto de Megan Fox

Sin mostrar su cara, hizo un primer plano de su pecho, así como de la parte inferior. Mostró sus abdominales y su cintura. Entre la publicación en bikini y su selfie frontal, Megan les dio a los espectadores un vistazo a una conversación de chat grupal de iPhone. Sin revelar con quién estaba hablando, compartió una captura de pantalla que comenzaba escribiendo: «Su cuerpo era una bomba».

Megan respondió con una serie de emojis dormidos y agregó: «Dame algo de peligro». Alguien más intervino: “Tampoco es mi tipo mcmegan”, aparentemente usando un apodo para dirigirse a la actriz. Fox luego envió más mensajes que decían por separado: “Y drama. Tóxico. Disfunción”.

«Actualmente buscando una novia. Por favor, envíe su solicitud mediante un DM»

Además, hace poco ha anunciado en sus redes sociales que está «buscando novia» y que las interesadas deben enviarle una solicitud a través de un DM. Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

«Currently seeking a girlfriend. Please submit applications in the DMs», escribió originalmente. El mensaje, que está siendo interpretado seriamente por muchos usuarios, y como una broma por muchos otros, está generando bastante ‘debate’. La actriz, que está comprometida con el rapero Machine Gun Kelly, siempre ha sido muy abierta con su sexualidad.