EE.UU.- El próximo 17 de noviembre realizarán los Premios Grammy Latinos 2022, siendo esta considerada como una de las ceremonias más esperadas cada año, donde además les dan un reconocimiento a los mejores dentro de distintas categorías y, así honrar el trabajo que día tras día van realizando.

Este evento contará con la conducción de cuatro destacadas personalidades en el mundo del entretenimiento y, ellos son: Laura Pausini, Thalía, Anitta y Luis Fonsi, quienes además, hace algunos días estaban ensayando y pusieron que estaban esperando la llegada de la mexicana.

El pasado martes la protagonista de ‘María la del Barrio’ se encontraba en el lugar para estar en los ensayos acompañada de sus compañeros, quienes a través de las distintas redes sociales han manifestado lo emocionados que están por este compromiso que deberán asumir en tan solo pocas horas.

Sin embargo, ocurrió una particularidad y fue cuando Thalía y la intérprete de ‘Envolver’ reían de la alegría, mientras que sin querer la también actriz alzó su pie y le propinó una patada en la nariz a Anitta, lo que hizo que de manera inmediata ella se colocara la mano en esa parte de su rostro.

“Y ahora me voy a hacer una nueva cirugía de nariz después de esto jajajajajajajajjaja“, escribió la brasileña en la publicación.

A su vez, los comentarios en el video no se hicieron esperar y, es que varios de los internautas dejaron impresiones acompañadas de buenas vibras al verlos compartir de esa manera tan alegre. Otros usuarios también se divirtieron con el doloroso momento que le tocó transitar a la intérprete de ‘Gata’.

“Anitta golpeándose la cabeza con el pie de Thalía”, “Qué energía surreal tienes mi reina, y me llena el corazón ver a mi niña Anitta en tan buena vibra con ustedes”, “Cuidado con la nariz de Anitta, salió cara”, “La privilegiada Anitta recibió una patada de la marginal”, “Esto va a ser el mejor Latin Grammys”, “Muchos éxitos para los cuatro en la conducción”, “Casi me muero de la risa con Thalía, casi casi le destrozó la nariz de Anitta. No aguanto, ¡las amo!”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

Con información de Diario NY