México. – La actriz Gala Montes ha sido criticada en los últimos días por la manera en la que se vistió para la Galactic Party en Yucatán.

Los cibernautas refirieron que la exparticipante de la Casa de los Famosos México, se veía “vulgar” con el atuendo.

Gala Montes reacciona a las críticas

Debido a la polémica que se desató en redes sociales por su vestuario, la actriz decidió romper el silencio y responder a todos los haters.

“Yo soy exótica. A mí me gusta vestirme raro. De hecho, me voy a quitar las cejas. No voy a tener cejas un rato, de verdad ¿qué les puedo decir?

“Van a tener que soportar mis gustos exóticos al vestirme porque a mí no me viste nadie. Me visto yo”, declaró la cantante.

