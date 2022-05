«Me veía un poquito arrogante» Kunno confiesa cómo intentó protegerse del hate

México.– Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Kunno habló sobre las ocasiones en las que puedo parecer arrogante, sin embargo, el influencer señaló que sólo era una forma de protegerse ante los ataques de los demás.

“Al principio sí fue difícil y creo que no hice las cosas de la mejor manera posible: me veía un poquito arrogante, como que se me subió la fama, pero en realidad lo único que estaba haciendo era protegiendo mi verdadero yo, porque me daba miedo que lastimaran quien realmente era”, mencionó el tiktoker.

Además, el influencer comentó que todo era una armadura, pues los usuarios comenzaron a atacarlos por los videos que compartía en su perfil de TikTok.

“Tuve que crear esta armadura, esta persona fuerte que no le importa lo que diga la gente, lo comentarios, pero lo que estaba haciendo era defender mi corazón porque soy una persona muy sensible”, puntualizó.

Kunno señaló que va a terapia desde hace un año, pues a partir del hate que recibió en redes sociales, su salud mental se “destrozó”.

“Siempre me ha servido que tengo que tener bien la salud física, mental y emocional; si tengo una desbalanceada, tengo que ejercitar esa salud sin arruinar alguna otra. Yo traía mi salud mental destrozada después de tanto hate, tanto odio, tantos comentarios agresivos”, confesó.

Finalmente, el influencer comentó que una de las cosas que más le dolió al incursionar en las plataformas digitales fueron los ataques que recibió su mamá.

“A mi mamá la atacaron horrible, le dijeron tantas cosas crueles que ella nunca se imaginó, porque fue la primera en apoyarme y que de repente recibir comentarios de ‘Eres la peor’ o ‘Abórtalo’, comentarios tan delicados y ofensivos para una mamá”, concluyó.

Con información de Telediario