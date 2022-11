México- Tras la controversial ruptura de Niurka Marcos y Juan Vidal, las reacciones no han faltado y los fans de la cubana le han solicitado en repetidas ocasiones que se aleje lo más posible de su ahora expareja.

Ante esto, la vedette no se quedó callada y, durante un video compartido desde su Instagram, la Mujer Escándalo no sólo les agradeció a a sus seguidores por su preocupación, sino que les explicó sus razones por las que no ha dejado de hablar en su totalidad con el dominicano.

“Este mensaje es con mucho cariño para todas mis seguidoras que me dicen ‘Mamá Niu, ya ignóralo, demasiada atención. No chicas, con un narcisista no funciona así. Si lo ignoras, es lo que él quiere porque quiere refugiarse detrás de ese silencio”, destacó.

Asimismo, la cubana mencionó que continuaba firme en su decisión de no tener una relación con Vidal y reveló algunos detalles más.

“A un narcisista lo que más le afecta es la exposición, y yo dije: ‘Me vas a odiar hasta la médula’, y es lo que estoy haciendo”, puntualizó.

Niurka remarcó que sí llegó a ver los mensajes que sus fans le enviaban advirtiéndole que no se involucrara sentimentalmente con Vidal, pero externó que ella tenía la esperanza de que con ella fuera diferente.

“Para todas esas personas que para bien o para mal me dijeron: ‘Mamá Niu, pero te avisamos’, está bien y gracias que me previnieron, estuve siempre con eso muy en cuenta. Quise vivir mi propia aventura porque si no me hubiera quedado con muchísimas dudas de cómo pasaría conmigo”, dijo.

La famosa apuntó que ella era responsable de las decisiones de su vida y que nunca se iba a limitar a experimentar vivencias por las opiniones que pudieran tener las personas de su alrededor.

“Que entiendan que cada quien tiene su libre albedrío y no podemos vivir nuestras vidas atados al qué dirán, eso tampoco es sano y hay que saber con valentía enfrentar tus propios riesgos”, puntualizó y agregó:

No soy la mujer escándalo por gusto, sino porque he sabido durante años entender que cuando entras a una polémica tienes que arrastrar con la diversidad de criterios de quienes están a favor y en contra”.

Niurka acotó que también ha recibido muchos comentarios negativos tras su relación con Juan Vidal, pero recalcó que tampoco era algo que la afectara en sobremanera.

“Me han dado más palo que a una mula, estoy acostumbrada y tengo el lomo muy resistente. Tranquilos, lo que ustedes digan no es lo importante, que me ofendan tampoco lo es; lo importante es el mensaje y cómo se cuenta la historia”, señaló.

Cabe recordar que hace unos días, Niurka le agradeció a Cynthia Klitbo -expareja de Juan Vidal- por las advertencias que le mandó del participante de La Casa de los Famosos 2.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no toco el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida (…) Yo a Cynthia le hubiera dicho: ‘Amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, güey, qué buena onda, pero que tal si él me eligió a mí para cambiar’’, añadió Niurka en un encuentro con los medios.

